حصيلة جديدة.. سقوط ضابط ضحية وإصابة اثنين بمهاجمة مركز انتخابي في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الاحد، بارتفاع حصيلة هجوم داعش على مركز انتخابي جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة هجوم عناصر داعش على المركز الانتخابي في قرية سطيح التابعة لناحية الرشاد جنوب غربي كركوك، كانت سقوط ضابط برتبة (رائد) واصابة اثنين من منتسبيّ الشرطة".

وفي وقت سابق مساء اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "عناصر تنظيم داعش هاجموا مدرسة (الخرطوم) وهي مركز انتخابي في قرية سطيح التابعة لناحية الرشاد جنوب غربي كركوك، بواسطة سلاح قنص".

وبين أن الهجوم "أسفر عن إصابة منتسب في مركز شرطة الرشاد، وبعد ذلك توجهت قوة من الشرطة الاتحادية لواء ١٩ فق٥ لمعالجة مصدر اطلاق النار وتم معالجته وتم نقل المواد اللوجستية لمفوضية الانتخابات دون اي ضرر او خرق".