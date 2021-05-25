حصيلة تفجير حديثة: اصابة 9 اشخاص بجروح أحدهم حالته خطيرة

شفق نيوز/ اكد مدير مستشفى قضاء حديثة غربي الانبار، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة إلى 10 إصابات.

وأوضح حسام حسين مدير المستشفى في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ أن الإصابات موزعة بين متوسطة وخفيفة، إلا واحد من المصابين حالته خطيرة.

وفي الاثناء؛ أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انفجار عجلة مفخخة َ نوع "بيك اب" مركونة في "شارع الاطباء بقضاء حديثة في محافظة الأنبار".

واشار بيان الخلية إلى إصابة ١٠ مدنيين بجروح مختلفة.

وكان مصدر أمني، افاد في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار غربي العراق.