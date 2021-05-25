سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حصيلة تفجير حديثة: اصابة 9 اشخاص بجروح أحدهم حالته خطيرة

Category: أمـن

Date: 2021-05-25T15:02:34+0000
حصيلة تفجير حديثة: اصابة 9 اشخاص بجروح أحدهم حالته خطيرة

شفق نيوز/ اكد مدير مستشفى قضاء حديثة غربي الانبار، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة إلى 10 إصابات.

وأوضح حسام حسين مدير المستشفى في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ أن الإصابات موزعة بين متوسطة وخفيفة، إلا واحد من المصابين حالته خطيرة.

وفي الاثناء؛ أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انفجار عجلة مفخخة َ نوع "بيك اب" مركونة في "شارع الاطباء بقضاء حديثة في محافظة الأنبار".

واشار بيان الخلية إلى إصابة ١٠ مدنيين بجروح مختلفة.

وكان مصدر أمني، افاد في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

related

سقوط صواريخ بعين الأسد في الأنبار

Date: 2019-12-03 19:09:50
سقوط صواريخ بعين الأسد في الأنبار

مقتل عناصر من داعش في كركوك

Date: 2019-11-25 19:08:22
مقتل عناصر من داعش في كركوك

مكافحة الإرهاب تطيح بعنصرين في داعش بالأنبار .. صور

Date: 2020-11-25 11:23:15
مكافحة الإرهاب تطيح بعنصرين في داعش بالأنبار .. صور

سرايا السلام تغلق طريقاً يربط محافظتين بعد يوم من افتتاحه وتعطي "تبريراً"

Date: 2021-02-22 09:04:27
سرايا السلام تغلق طريقاً يربط محافظتين بعد يوم من افتتاحه وتعطي "تبريراً"

"إرهابيان" في قبضة الجيش بالأنبار.. وانتحار أربعيني بالحلة

Date: 2021-04-29 19:11:57
"إرهابيان" في قبضة الجيش بالأنبار.. وانتحار أربعيني بالحلة

الاستخبارات العسكرية تضبط 32 عبوة وتفجرها موقعياً في الانبار

Date: 2021-01-02 17:51:28
الاستخبارات العسكرية تضبط 32 عبوة وتفجرها موقعياً في الانبار

القبض على شخص انتحل صفة مسؤول في وزارة النفط العراقية واحتال على عشرات الاشخاص

Date: 2021-05-07 11:51:41
القبض على شخص انتحل صفة مسؤول في وزارة النفط العراقية واحتال على عشرات الاشخاص

مقتل واصابة عناصر من القوات العراقية بينهم ضابط بانفجار عجلة غربي العراق

Date: 2019-12-23 08:58:05
مقتل واصابة عناصر من القوات العراقية بينهم ضابط بانفجار عجلة غربي العراق