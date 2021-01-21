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حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين ترتفع ل65 ضحية وجريحاً

Category: أمـن

Date: 2021-01-21T08:47:00+0000
حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين ترتفع ل65 ضحية وجريحاً

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين بسقوط 65 شخصاً بين ضحية وجريح.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، "21 ضحية، و44 جريحاً حصيلة جديدة للحادث".

ووقع الانفجاران، عندما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط سوق للملابس "الباله" في ساحة الطيران، أعقبه تفجير مماثل بالقرب من سينما غرناطة في الباب الشرقي.

من جانبه قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، "اعتداء مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما ادى الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين"

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