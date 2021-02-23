حصيلة اصابات تظاهرات جسر النصر في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، الحصيلة النهائية للمصابين في تظاهرات المطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "عدد الإصابات النهائية للتظاهرات التي اندلعت، اليوم، على جسر النصر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بلغ 14 شخصاً 5 منهم من عناصر القوات الأمنية"، لافتاً إلى أن "هناك 4 حالات من المتظاهرين أصيبوا بطلق ناري واحدهم بحالة حرجة".

وأضاف المصدر، أن "الهدوء عاد الى المحافظة"، مشيراً إلى "فتح جسر النصر وسط المحافظة بعد انسحاب المتظاهرين منه".

واستخدمت القوات الأمنية في ذي قار، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين على جسر وسط المحافظة.

وفي الأثناء؛ أبلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز، بسقوط 4 جرحى كحصيلة أولية في صدامات بين القوات الأمنية من الشرطة والمتظاهرين.

وصعّد عشرات المتظاهرين من طرق احتجاجاتهم المطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي من منصبه، تمثلت بقطع جسر النصر وسط المحافظة.