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حصيلة المصابين من المتظاهرين بأحداث الناصرية

Category: أمـن

Date: 2021-02-05T14:10:40+0000
حصيلة المصابين من المتظاهرين بأحداث الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بأن عددا من المتظاهرين اصيبوا بجروح خلال الاحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "ثلاثة متظاهرين اصيبوا بجروح نتيجة الصدامات بينهم وبين القوات الامنية"، لافتا إلى أن " جميع الجرحى أعمارهم دون العشرين عاما".

وبين المصدر، أن "جميع الإصابات كانت بالرصاص الحي وبمنطقة القدم من اجسام الجرحى"، مضيفا أنهم "ادخلوا صالات العمليات من أجل اجراء التدخل الجراحي اللازم لهم".

من جهتهم قال ناشطون لوكالة شفق نيوز، بأن "الهدوء عاد لساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية بعد موجة صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

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