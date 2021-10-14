حصري.. كشف نتائج التحقيق بقصف معسكر صقر في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، يوم الخميس، عن تفاصيل التحقيق الخاص بقصف معسكر صقر في 2019، والذي استهدف مستودع سلاح لألوية تابعة للحشد الشعبي، جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، انه "قبل أيام قليلة تم اكتمال التحقيق الخاص بالهجوم الأمريكي على معسكر صقر عام ٢٠١٩ الواقع جنوب بغداد، حيث ان اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء أكملت أعمالها ورفعت تقريرها وتكونت اللجنة أعضاء من جهاز المخابرات ووزارة الداخلية و وقيادة الدفاع الجوي ومحافظة بغداد والاستخبارات العسكرية وغيرهم".

وبين ان "التقرير خلص بعد الكشف على موقع الحادث ميدانيا من قبل لجنة التحقيق والاطلاع على شكل التخزين:-

- ان الموقع غير مزود بطاقة كهربائية مما يستبعد حدوث تماس كهربائي.

- طريقة الخزن كانت ضمن القياسات والآليات المتبعة في جميع مخازن الأسلحة مثل هكذا نوع وحيث كان المسقف على شكل حرف T وخاضع للمقاييس المتعارف عليها.

- نوعية الأسلحة والاعتدة جميعها اعتدة نظامية عبارة عن صواريخ SBJ9 وصواريخ كاتيوشا وليست غنائم حرب كأعتدة عائدة لتنظيم داعش الإرهابي.

- تضمنت افادات الشهود المذكورة أسماؤهم في التقرير كونهم قد سمعوا وشاهدوا طائرات بدون طيار تحوم فوق المعسكر، وهم من منتسبي الشرطة الاتحادية وبقية التشكيلات المتواجدة في المعسكر.

- بعد اطلاع اللجنة على التصوير الخاص بكاميرات محافظة بغداد وكذلك كاميرات المراقبة التابعة للاستخبارات العسكرية، تبين أن الاطلاقة واضحة تجاه المعسكر من قبل الطائرة المسيرة.

- كشف رادارات قيادة الدفاع الجوي لوجود طائرات تحمل صواريخ قرب المعسكر وفي نفس وقت الهجوم.

- وجود تقرير سابق للهجوم من قبل استخبارات الحشد الشعبي على شن أمريكا هجمات ضد معسكرات الحشد.

وأضاف المصدر الأمني خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة التحقيقية أوصت برفع دعاوى على الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الانتهاك وخصوصا مع وجود الأدلة ودعاوى تعويضية للخسائر المادية والمعنوية".