حصري.. إجراءات عراقية عاجلة إثر تطورات "مقلقة" في سوريا

شفق نيوز/ اتخذت السلطات العراقية، مساء الجمعة، جملة إجراءات عاجلة، على خلفية تطورات وصفت بالمقلقة في سوريا، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية عسكرية.

وقال مصدر استخباري، لوكالة شفق نيوز، إن "عميد ركن من الفرقة / 4 حرس جمهوري سابقا في جيش نظام بشار الأسد، قام بتشكيل مجلس عسكري ضد إدارة الشرع، كما شكلت قوات مسلحة درزية وكوردية ضد الإدارة الحالية بدمشق".

وبحسب المصدر الاستخباري العراقي، يأتي ذلك تزاماً مع هجوم موسع من الادارة الحالية على ساحل اللاذقية، في وقت جرى رصد ضربات جوية يعتقد أنها روسية لإحباط تقدم مسلحين تابعين لإدارة الشرع صوب مناطق العلويين".

ووفق المصدر، فإن إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع، تدعم حالياً مقاتلين يحملون جنسيات أجنبية، مقابل اللواء التاسع لحرس الحدود العراقي".

وبناءً على ما وردت من معلومات، أكد مصدر حكومي عراقي، صدور جملة توجيهات من بغداد، تتضمن اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر والانتباه الشديد على طول الشريط الحدودي مع سوريا".

وتضمنت التوجيهات، وفق المصدر، الذي تحدث للوكالة، إخبار المديريات الأمنية بشكل آني عن أي موقف طارئ والإشراف على تهيئة قوة احتياط، وتفعيل ومتابعة عمل الكاميرات الحرارية، فضلاً عن تهيئة الأسلحة الساندة والنواظير الليلية".

وكان مصدر في وزارة الدفاع السورية، قد كشف بوقت سابق من يوم الجمعة، لوكالة شفق نيوز، عن تزايد أعداد الضحايا من الجيش والشرطة والمدنين جراء المعارك التي حصلت يوم أمس بين قوات الأمن السوري ومسلحين موالين لرئيس النظام السابق بشار الأسد.

واندلعت اشتباكات عنيفة، مساء يوم أمس الخميس، بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة موالية للأسد، في محافظة اللاذقية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.