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إحصائية.. مقتل أكثر من 1400 مدني في غارات التحالف الدولي

Category: أمـن

Date: 2020-10-29T17:35:23+0000
إحصائية.. مقتل أكثر من 1400 مدني في غارات التحالف الدولي

شفق نيوز/ أفاد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يوم الخميس بمقتل أكثر من 1400 مدني عن طريق الخطأ في غارات جوية للتحالف في العراق وسوريا منذ بدء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش عام 2014.

وقال التحالف في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "منذ بدء العمليات في 2014، استطاعت قوات التحالف والقوات الشريكة تحرير 110 آلاف كيلومتر مربع من الاراضي التي استولى عليها داعش في سوريا والعراق، مما أدى إلى تحرير 7.7 مليون شخص من قمع داعش".

وأضاف أن "التحالف نفذ 34.917 غارة بين آب/أغسطس 2014 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2020".

وتابع بالقول، "خلال هذه الفترة، واستنادا إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب تقييما، ومن المرجح أن ما لا يقل عن 1.410 مدنيين قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف منذ بدء عملية العزم الصلب".


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