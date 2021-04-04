إحصائية لأحد السجون في العراق تكشف حجم تفشي المخدرات

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة ميسان، يوم الأحد، عن أعداد السجناء الموجودين في سجن العمارة المركزي، فيما أكد أن بعض السجناء باتوا ينامون في (الحمامات الصحية) للسجن بسبب اكتظاظها، فيما أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح 81 حدثاُ من سجون الإصلاح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سجن العمارة المركزي يبلغ تعداد سجنائه في الوقت الحالي قرابة 1000 سجين،وبين، في حين أن قدرته الاستيعابية لا تتجاوز 500 سجين".

وأضاف أنه "مع الزيادة الكبيرة في عدد السجناء بداخله بات بعضهم ينام في الحمامات الصحية للسجن".

وأشار المصدر إلى أن "60% من المحكومين في السجن بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات، وهو مؤشر خطير على ان المجتمع تفشت فيه ظاهرة المخدرات".

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة العدل، يوم الأحد، عن إطلاق سراح 81 حدثاً من سجون الإصلاح خلال الشهر الماضي.

وبينت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من بين المفرج عنهم 42 حدثاً لعدم ثبوت الأدلة لإدانتهم، و26 حدثاً أنهوا مدد محكومياتهم، بالإضافة إلى 9 آخرين بالإفراج الشرطي لاجتيازهم الدورات التأهيلية حسب توصية البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية، و3 أحداث بالعفو الخاص، وحدثاُ واحداً أفرج عنه بقرار تمييزي".

وأضافت، أن "دائرة إصلاح الأحداث تتابع بشكل مستمر إلية إطلاق السراح بعد انتهاء الإجراءات القانونية حرصاً منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".