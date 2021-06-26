إحصائية.. اعتقال أكثر من 11 ألفا متهماً بالمخدرات خلال عام ونصف

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن القاء القبض على آلاف المتهمين بتعاطي وتجارة المخدرات منذ مطلع العام الماضي.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملقى القبض عليهم بتهمة المخدرات بلغ 11061 متهماً منهم 4750 تاجراً و456 مروجاً و5555 متعاطين".

واوضح، أن "المحكومين بلغ عددهم 5390، وهناك 6401 اوامر قبض".

وتابع، انه "تم ضبط 200 كيلو كرستال و37 غراماً، و403 كيلوات حشيشة، و16 كيلو هيروين، و9 كيلوات افيون، و133 غرام كوكايين".

ولفت الى "المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بلغت ٧٢٩'٧٦٧ كبتاغون، وحبوب المؤثرات العقلية بلغت ١٦ مليون و ١٧٦ و ١٠١".

وأشار إلى أن هذه الأرقام تم تسجيلها للفترة بين مطلع العام الماضي ولغاية 20 حزيران/يونيو الجاري.