حصاد نصف عام.. ضبط طنيّ مخدرات واعتقال وتفكيك مئات الشبكات في العراق

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن حصيلة عملياتها الأمنية خلال النصف الأول من العام الحالي في مجال مكافحة المخدرات واعتقال المتاجرين والمروجين لها وتفكيك الشبكات المحلية والدولية.

وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في إحصائية للنصف الأول من العام 2026، وردت لوكالة شفق نيوز، أنها ضبطت طناً واحداً و977 كيلواً و522 غراماً من المواد المخدرة بمختلف أنواعها.

وبينت أن عدد المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكاماً قضائية بلغ 3553 محكوماً، من بينها 58 حكماً بالإعدام، و236 حكماً بالسجن المؤبد، كما تم تفكيك 378 شبكة لتهريب وترويج المخدرات، منها 319 شبكة محلية، و59 شبكة دولية.

وأشارت المديرية إلى أن قواتها قتلت ثلاثة من تجار المخدرات وأصابت 21 آخرين خلال عمليات الاعتقال التي نفذتها، في حين كانت خسائرها ضحية واحدة و26 جريحاً من قواتها.

ولفتت إلى أنها نفذت 17 عملية خارج الحدود العراقية، كما أجرت عمليات تواصل دولي في خمس نقاط لتبادل المعلومات.