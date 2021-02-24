حشد نينوى يوضح ملابسات اعتقال فريق صحفي كوردي في سنجار

شفق نيوز/ أصدرت عمليات نينوى للحشد الشعبي، يوم الاربعاء، توضيحاً حول ما نشرته احدى وسائل الإعلام عن اعتقال مراسل ومصور بين قضاءي سنجار وتلعفر في المحافظة.

وقالت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن شبكة رووداو الإعلامية نشرت خبراً مفاده بأن قوة من اللواء 21 في الحشد الشعبي اعتقلت، صباح اليوم، مراسلاً ومصوراً تابعاً لوكالتهم".

وأوضح أن "طاقم الوكالة كان موجوداً في منطقة سينو التابعة لقضاء سنجار وقام بتصوير قطعات الحشد الشعبي ضمن قاطع المسؤولية من دون موافقات مسبقة، وعليه جرى تدقيق هوياتهم من قبل جهاتنا الأمنية وبعد ثبوت صحة انتمائهم عادوا إلى منطقة سكنهم آمنين"، مؤكداً أنه "لا صحة لجميع الادعاءات الواردة بشأن تعرض الطاقم لعمليات اعتقال او ما شابه".

ودعا البيان، "جميع المؤسسات الإعلامية بضرورة التنسيق المسبق إعلاميا وامنيا لأجل توفير التسهيلات الممكنة والحماية اللازمة سيما أن المنطقة الواقعة بين قضاءي تلعفر وسنجار غير مؤهلة بالسكان".