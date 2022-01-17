حشد الأنبار يفكك منزلاً مفخخاً ويضبط "صواريخ الخلافة" شرقي المحافظة

شفق نيوز/ أعلن معاون قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي، علي المظفر، يوم الاثنين، عن تفكيك منزل مفخخ وثلاثة صواريخ وسخان مياه معبئ بالمتفجرات، في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المظفر لوكالة شفق نيوز، إن "قاطع عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي، تمكن من تفكيك ثلاث عبوات ناسفة كان تنظيم داعش قد زرعها داخل منزل إحدى الأسر النازحة في قرية النعيمية جنوبي قضاء الفلوجة".

وبين أن "العملية جاءت بعد إبلاغ صاحب الدار لقطعات الحشد المنتشرة في المنطقة، عن عدم تمكنه وعائلته العائدة من النزوح من دخول منزلهم، كونه رصد اشارة تحذيرية على الجدار الخارجي للمنزل، تحذره من خطورة الاقتراب منه".

وأكد المظفر، أن "عناصر الجهد الهندسي التابعة لقوات الحشد الشعبي في الانبار، على اتم الاستعداد لتأمين منازل المواطنين المتخوفين من العودة اليها، وما عليهم سوى ابلاغنا بذلك".

وفي ذات السياق، قال المظفر، إن "عملية امنية نفذت من قبل قطعات حشد شرق الانبار وقوات الجيش، بهدف تأمين المناطق الزراعية والصحراوية، من مخلفات التنظيم الإرهابي، وتركزت على جزيرة الخالدية التابعة لقضاء الحبانية شرقي الانبار".

واوضح أن "العملية اسفرت عن الاستيلاء على ثلاثة صواريخ تسمى بـ(صواريخ الخلافة)، فضلاً عن عدد كبير من العبوات الناسفة، وسخان للمياه معبئ بمواد متفجرة، كان قد خبئها التنظيم لتنفيذ عملياته الاجرامية"، مشيرا الى انه "تم ابطال مفعول المتفجرات التي تم ايجادها، وما تزال القوة تنفذ جولتها الامنية في تلك المنطقة".