حشد العتبات يعلن دخول قواته "حالة الانذار المشدد"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة فرقة العباس القتالية ( لواء 26 حشد شعبي، يوم الجمعة، إكتمال استعداداتها لاستقبال قوافل الحجاج المتوجهين للديار المقدسة في مكة والمدينة المنورة، فيما قررت إدخال قواتها في "حالة الانذار المشدد" لتأمين ومرافقة قوافل الحجاج ضمن قاطع المسؤولية.

وأكدت رئاسة أركان الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لواء المشاة المكون من ألف مقاتل بالإضافة لفوجين من لواء المشاة الآلي المكون من 30 (دبابة مدرعة ) مختلف الأنواع والقوات الخاصة وفرق المهمات التكتيكية والطيران المسيرة والمعدات الفنية ستدخل ضمن الواجب بالاضافة للتشكيلات الخاصة الاخرى التي تدخل لأول مرة في هكذا واجبات وبهذا الحجم".

من جهتها؛ أكدت قيادة عمليات الواجب انها "ستقطع حركة كل العجلات من والى ناحية النخيب أثناء حركة عجلات حجاج بيت الله وخلال ساعات التفويج".

وقد وجه قائد الفرقة خلال زيارته للقطاعات في النخيب قبل أيام بمنح الصلاحيات الميدانية للقطاعات الماسكة بضرب اي هدف يخطط لاستهداف قوافل الحجاج الكرام مباشرة دون الحاجة لانتظار الأوامر المركزية.