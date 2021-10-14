حشد العتبات يحظر المسيّرات في سامراء لتأمين مناسبة "مهمة"

شفق نيوز / أعلن حشد العتبات، يوم الخميس، فرض حظر على الطائرات المسيّرة في سماء العتبة العسكرية بمدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين، لتأمين زيارة الإمام الحسن العسكري بذكرى وفاته.

وأوضحت فرقة العباس (حشد العتبات المقدسة)، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحظر تم من خلال المنظومة الإلكترونية وحسب الحاجة الأمنية ومتطلبات الأمانة العامة للعتبة العسكرية".

وأضافت الفرقة، أن "هذه المنظومة تعمل على حظر أنواع الطائرات المسيرة كافة، وعلى مدار 24 ساعة، لحين انتهاء الزيارة بذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري (ع)".

وكانت محافظة صلاح الدين، قد عطلت الدوام الرسمي اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى وفاة "الإمام حسن العسكري" وأداء مراسيم الزيارة في مدينة سامراء جنوبي المحافظة، يوم غد الجمعة.