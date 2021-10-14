سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حشد العتبات يحظر المسيّرات في سامراء لتأمين مناسبة "مهمة"

Category: أمـن

Date: 2021-10-14T17:32:28+0000
حشد العتبات يحظر المسيّرات في سامراء لتأمين مناسبة "مهمة"

شفق نيوز / أعلن حشد العتبات، يوم الخميس، فرض حظر على الطائرات المسيّرة في سماء العتبة العسكرية بمدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين، لتأمين زيارة الإمام الحسن العسكري بذكرى وفاته.

وأوضحت فرقة العباس (حشد العتبات المقدسة)، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحظر تم من خلال المنظومة الإلكترونية وحسب الحاجة الأمنية ومتطلبات الأمانة العامة للعتبة العسكرية".

وأضافت الفرقة، أن "هذه المنظومة تعمل على حظر أنواع الطائرات المسيرة كافة، وعلى مدار 24 ساعة، لحين انتهاء الزيارة بذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري (ع)".

وكانت محافظة صلاح الدين، قد عطلت الدوام الرسمي اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى وفاة "الإمام حسن العسكري" وأداء مراسيم الزيارة في مدينة سامراء جنوبي المحافظة، يوم غد الجمعة.

related

صلاح الدين.. مطالبة بتشكيل فوج عشائري لمواجهة "اغتيالات غادرة"

Date: 2021-04-20 19:34:46
صلاح الدين.. مطالبة بتشكيل فوج عشائري لمواجهة "اغتيالات غادرة"

تدمير أوكار لداعش وضبط صواريخ وعبوات في سامراء وكركوك

Date: 2021-09-20 16:37:51
تدمير أوكار لداعش وضبط صواريخ وعبوات في سامراء وكركوك

سرايا الصدر تعلن قتل 8 عناصر من داعش في سامراء

Date: 2019-12-14 18:03:29
سرايا الصدر تعلن قتل 8 عناصر من داعش في سامراء

وزير الدفاع العراقي يصل الى فرنسا

Date: 2020-11-06 12:17:23
وزير الدفاع العراقي يصل الى فرنسا

الكريطي: ضربة "السعلوة" أحبطت مخططاً لداعش يستهدف المدنيين والصاق التهمة بالحشد

Date: 2020-12-06 13:16:53
الكريطي: ضربة "السعلوة" أحبطت مخططاً لداعش يستهدف المدنيين والصاق التهمة بالحشد

سقوط ضحية من الحشد وإصابة خبير متفجرات بقنص وانفجار في سامراء وديالى

Date: 2021-04-29 08:50:13
سقوط ضحية من الحشد وإصابة خبير متفجرات بقنص وانفجار في سامراء وديالى

هل شنت القوات الامريكية قصفا على مدينة عراقية؟ .. سرايا الصدر تجيب

Date: 2020-03-29 07:25:43
هل شنت القوات الامريكية قصفا على مدينة عراقية؟ .. سرايا الصدر تجيب

مسؤول امني عراقي رفيع يصل الى اربيل

Date: 2020-12-22 07:56:15
مسؤول امني عراقي رفيع يصل الى اربيل