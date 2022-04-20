حشد الانبار يطارد داعش بعد محاولة شن هجوم جديد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في قضاء الرطبة اقصى غربي محافظة الأنبار، يوم الأربعاء، قيام إحدى القطعات الأمنية التابعة للحشد العشائري في الرطبة، بمطاردة عناصر داعش أثناء محاولتهم الاقتراب منهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سوء الأنواء الجوية في الرطبة ساعد التنظيم الإرهابي على التحرك والتنقل لتنفيذ عملياته حيث حاول عدد من عناصره الاقتراب من إحدى القطعات العائدة للحشد العشائري".

وأردف، أن "القوات الأمنية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم متوقع، وتم إتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وتم التصدي لمحاولة الإرهاب بالهجوم على النقطة الأمنية، من خلال إطلاق النار صوبهم، ثم مطاردتهم في عمق صحراء الرطبة".

يأتي الحادث بعد يوم من إصابة ستة عسكريين ومدنيين بنيران عناصر تنظيم داعش في الأنبار.

وقال قائممقام قضاء الرطبة غربي العراق، عماد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن عاصفة ترابية ضربت محافظة الانبار، استغلها عناصر من تنظيم داعش كانوا يستقلون عجلة نوع (بيك آب) ويتجولون في صحراء منطقة عكاشات التابعة لقضاء الرطبة، وقاموا بفتح نيران أسلحتهم تجاه عدد من المدنيين.

وبين أن أربعة عسكريين ومدني عراقيين بالإضافة إلى سائق أردني الجنسية أصيبوا بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مؤكداً أنه "تم توجيه القطاعات الأمنية بالانتشار بحثا عن الإرهابيين الذين فروا نحو الصحراء بعد تنفيذ العملية".