حسينية بغداد.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كرستال وقنابل وأسلحة

حسينية بغداد.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كرستال وقنابل وأسلحةشفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية، يوم الخميس، الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته أكثر من كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة وقنابل يدوية وأسلحة وعملة نقدية أجنبية ومحلية مزورة في منطقة الحسينية شمالي بغداد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ضربات موجعة ومتتالية لمتاجري المخدرات تنفذها قوات الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، إذ تمكنت قوة من اللواء الـ20 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ، من إلقاء القبض على احد المتهمين المتاجرين بالمخدرات في منطقة الحسينية ببغداد والمطلوب وفق أحكام المادة 28 (مخدرات).

وبينت أنه تم ضبطه بالجرم المشهود وبحوزته 1040 غراما من مادة الكرستال المخدرة ، 7 رمانة يدوية ، بندقية كلاشنكوف ، مسدس ، مليون دينار عراقي فئة 25 مزورة ، فئة 100 دولار عدد 96 ورقة مزورة ، شريط بيكيسي عدد 115 اطلاقة، وتم إحالته مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه .