"حسن طراد غليم" .. قاتل مأجور في ميسان نفذ 20 عملية اغتيال بينها قاضيان وضابط

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول يوم السبت السيرة الذاتية لمتهم بارتكاب جرائم قتل عمد واغتيالات في محافظة ميسان.

وكانت خلية الاعلام الأمني العراقي قد اعلنت في وقت سابق من اليوم أن قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الاول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات القت القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسووًل عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان.

ووفقا للبيان فإن المعتقل مطلوب الى القضاء العراقي وفق الماده 4 ارهاب، تمت عملية إلقاء القبض عليه في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "غليم من بيت (سنيد) قاتل مأجور لاكثر من 20 مواطن وعليه 29 امر قبض وفق المواد 1/4ارهاب و 406 القتل العمد و421 عمليات خطف، مشيرا إلى أن أشقائه متهمين بالتورط معه في ارتكاب الجرائم وهم موقوفون حاليا في قسم مكافحة ارهاب واستخبارات ميسان.

وأضاف المصدر أن هناك تهديدا طال القاضي سعد بدر الجمالي وقام بالتنحي من (غليم واشقائه)، وتسلمها القاضي فاضل حمود كاظم الكناني، وتم تهديده وهو الان يراوح مكانه حتى لا يتعرض هو أو احد افراد أسرته للتصفية والخطف .

ووفقا للمصدر فإن غليم متهم بقتل القاضي احمد فيصل لانه رفض التعامل معه واحال عصابته لتجارة المخدرات الى الجنايات.

اغتال القاضي حارث لانه اصدر امر القبض بحقه، واحال عصابته المشتركين معه بخطف الحاج جمعه عمر الى الجنايات وتم الحكم عليهم .

قتل الرائد حسام العلياوي بسبب قيام قوة من العصائب بمداهمة بيته و المضيف المبنى في ساحة حواسم امام بيته الاصولي بغية القبض عليه وتسليمه لقيادة الشرطة لتبرئة اسم العصائب من اغتيال المشرف التربوي والذي يعمل ابنه المدعو ماجد حميد نعمه سكرتيرا للنائب حسن الكعبي.

قتل المشرف التربوي حميد نعمه امام انظار الناس لانه رفض التنازل عن القضية المرفوعة ضده في قسم مكافحة ارهاب استخبارات ميسان.

اغتال المدعو حسن عجيد التابع لسرايا السلام امام منزله وقبل اكثر من سنة احرق عجلة تابعه للسرايا مجاور مشتل الحوراء على شارع البتيره.

قتل المدعو قصي عسسى الكريماوي يسكن ابورمانه وتابع للسرايا.

قتل المهندس يحيى كامل نعمه يعمل في انشاء شارع البتيرة الخط الثاني.

قتل الشاب حسن جبار نعمه بتفجيره بعبوة ناسفة فجر يوم 21 رمضان الماضي .

قتل الناشط المدني عبد القدوس.

قتل الناشط المدني امجد الدهامات.

قام بعمليات مهاجمة الشاحنات القادمة من منفذ الشيب الحدودي.

قام بقتل مواطن من قبيلة كعب قرب صيدلية عمارة كريم حوشي في ابو رمانة.

وشهدت محافظة ميسان طيلة المدة الماضية سلسلة من الاغتيالات التي طالت وجهاء عشائر ومسؤولين حكوميين وقوات امنية وعناصر في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحركة "عصائب اهل الحق" المنشقة عن التيار بزعامة قيس الخزعلي.