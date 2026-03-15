حزب الله اللبناني يستهدف قاعدة إسرائيلية بصاروخ "نوعي"

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأحد، عن ضرب قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي بصاروخ "نوعي".

وقال الحزب في بيان أوردته وسائل إعلام لبنانية، إنه تم استهداف "قاعدة بلماخيم الجوية جنوب تل أبيب والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 140 كيلومتراً بصاروخ نوعي"، في أعقاب عملية أخرى استهدفت منشأة عسكرية في حيفا.

وأطلق حزب الله قبل أيام عملية جديدة في تصعيد ضد إسرائيل تضمن إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات على مواقع في تل أبيب وحيفا وصفد بالإضافة إلى مهاجمة تجمعات لجنود إسرائيليين، بحسب وكالة "فرانس برس".