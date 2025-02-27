حزب الله العراقي يعلن استهداف مكتبه في الديوانية ويطالب بالتحقيق
شفق نيوز/ أعلن حزب الله العراقي، اليوم الخميس، تعرض مكتبه في محافظة الديوانية جنوب البلاد لهجوم مسلح من قبل "جهات مجهولة"، مؤكداً استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الذي وصفه بـ"العمل الارهابي".
وقال الحزب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه يستهجن بشدة استهداف مكتبه، معتبراً أن الهجوم يمثل محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، والنيل من "الدور الوطني" الذي يقوم به في خدمة أبناء الشعب العراقي.
وطالب الحزب الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء الهجوم وتقديمها إلى العدالة، مشددًا على إدانته الشديدة لهذا العمل "الإرهابي الجبان".
وأكد الحزب في بيانه عزمه على مواصلة مسيرته والتصدي لكل محاولات العبث بأمن العراق واستقراره، مشيراً إلى أهمية وحدة الصف الوطني في مواجهة "الإرهاب".
كما دعا العراقيين إلى التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات، وعدم السماح لأي جهة بالمساس بأمن واستقرار الوطن.