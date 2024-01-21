حزب الله العراقي يدعو إيران إلى الرد "المباشر" على إسرائيل

شفق نيوز/ دعت كتائب "حزب الله" العراقية، يوم الأحد، إيران، إلى الرد المباشر على إسرائيل، فيما أكد أن الفصائل المسلحة ستواصل "دك معاقل الأعداء" في المنطقة.

وجاء في تدوينة، للمسؤول العسكري في الكتائب، أبو علي العسكري، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "فصائل (المقاومة الإسلامية) ستستمر بدك معاقل الأعداء حتى تحقيق الأهداف التي أعلن عنها ابتداءً، وسيردون الصاع صاعين بل أكثر وذلك وعد غير مكذوب".

وأضاف العسكري: "يجب أن يحافظ بعض المتحدثين الحكوميين على جزء ولو يسير من أخلاق المهنة، وألّا يكونوا أداة بيد الأعداء، فالشعب والتاريخ لن يرحم"، مردفاً بالقول: "الجندي الذي أصيب أمس، وتباكى عليه الأمريكان وأذنابهم، إنما جرح بصواريخ الباتريوت الأمريكية، فعلى من يدعي الحرص أن يدين العدو الأمريكي".

وتابع: "نعزي الحرس الثوري باستشهاد ثلة من المجاهدين جراء القصف الصهيوني أمس بسوريا، وهنا ندعوهم للرد على التوحش الصهيوني بشكل حازم وشديد ومباشر، فدونه لن يرتدع هؤلاء عن غيهم وتجبرهم".