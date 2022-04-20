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حزب العمال يعلن مقتل 41 جندياً تركياً شمال العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-20T17:25:53+0000
حزب العمال يعلن مقتل 41 جندياً تركياً شمال العراق

شفق نيوز/ أعلن الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني، يوم الأربعاء، مقتل عشرات الجنود الاتراك وإسقاط طائرتين مُسيرتين لهم خلال الاشتباكات التي يخوضها مقاتليه ضد الجيش التركي في عدة مناطق بشمال العراق.

وذكر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، (الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات قواتنا تتواصل في التصدي لهجمات الاحتلال في منطقتي زاب وآفاشين بكل نجاح"، موضحاً أن "الجنود الاتراك صُدموا لأنهم لم يتوقعوا بأنهم سيواجهون مثل هذه المقاومة من الكريلا".

وأضاف أن "الاشتباكات تتواصل بين جيش الاحتلال الذي تكبد خسائر فادحة وبين قواتنا، كما تتواصل الغارات الجوية بالطائرات الحربية وتحليق فوق مناطقنا دون توقف"، مشيراً إلى أن ماوصفه "الاحتلال التركي يروج أكاذيب الحرب الخاصة ويدعي بأن قواتنا تكبدت خسائر كثيرة، ويحاول إخفاء خسائره، وما نقلته وسائل الإعلام الحربية التركية الخاصة عن خسائرنا خاطئ تمامًا ولا يعكس الحقيقة".

وأقر البيان بمقتل "خمسة من مقاتلي الكريلا"، معلناً في ذات القوت "مقتل 41 جندياً تركياً على الأقل وإصابة 5 جنود آخرين، فضلاً عن إسقاط طائرتين بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة آفاشين".

واطلق الجيش التركي، اول أمس الاثنين، عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأبلغت وزارة الخارجية العراقية امس الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد "احتجاجا شديد اللهجة" بسبب العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي في مناطق من إقليم كوردستان وشمالي العراق.

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