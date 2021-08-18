حزب العمال يعلن حصيلة قصف المشفى العسكري بسنجار

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكوردستاني يوم الأربعاء بأن حصيلة القصف الجوي التركي الذي استهدف مشفى عسكرياً لقوات حماية سنجار أمس الثلاثاء بلغت 8 ضحايا.

ووفقا لما تداولته تلك الوسائل من أنباء فإن أربعة من مسلحي الحزب، وأربعة من الكوادر الصحية في المشفى سقطوا قتلى جراء القصف الجوي الذي شنته المقاتلات الحربية التركية أمس.

وأشارت إلى إصابة أربعة آخرين بجروح بالقصف نفسه.

وكان مصدر أمني مسؤول قد أفاد يوم الثلاثاء بأن 10 أشخاص سقطوا ما بين ضحية وجريح كحصيلة أولية للقصف الجوي التركي الذي استهدف مشفى عسكري لقوات حماية سنجار.

شنّت المقاتلات الحربية التركية في وقت سابق من اليوم ضربات جوية استهدفت بها المشفى العسكري الخاص بقوات حماية سنجار "يبشه".