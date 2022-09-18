حزام ناسف واقتحام.. بيان رسمي يروي تفاصيل اشتباكات الحضر ويحصي ضحاياها 

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، اليوم الأحد، تفاصيل الاشتباكات التي اندلعت في منطقة الحضر جنوب الموصل في نينوى، مشيرة الى تمكن القوات الامنية من قتل 8 "ارهابيين"، فيما أشارت الى أن تلك الاشتباكات اودت بحياة اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قطعاتنا الأمنية تستمر بملاحقة العناصر الإرهابية في مختلف قواطع المسؤولية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، موضحة أن قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي شرعت بتنفيذ واجب تفتيش داخل جزيرة الحضر، اذ تمكنت القوة من محاصرة إحدى اوكار الإرهابيين في منطقة وادي الثرثار، واثناء محاولة اقتحام الوكر قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه.

واضاف البيان، ان القوة المشتركة واصلت عمليتها واشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين كانوا داخل الوكر، وقد تمكنت من قتل ثمانية إرهابيين، كما أسفرت هذه العملية عن "استشهاد" مقاتلين اثنين من اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي الأبطال وإصابة آخرين.

وبينت أن هناك إسنادا من طيران الجيش وقيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى والشجعان في اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي الذين كان لهم دور كبير وواضح في هذه العملية.

ولفتت الى ان التنسيق والتعاون المستمر بين جميع القطعات الامنية والجهات الاستخبارية، أثمر عن نتائج إيجابية عالية في دحر الإرهاب وقتل قيادته وعناصر التي لن يكون لها ملاذ من الضربات القاصمة التي توجهها قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها.ومساء اليوم، قال الحشد الشعبي في بيان، إن "قوات اللواء 44 بالحشد الشعبي تمكنت من قتل سبعة عناصر من فلول داعش الارهابي خلال الاشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي في جزيرة الحضر".

وبين أن الاشتباكات أسفرت عن "استشهاد" أحد مقاتلي اللواء واصابة ثمانية آخرين جراء انفجار حزامين ناسفين خلال محاولة اقتحام نفق تابع لـ"داعش" الإرهابي.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن اثنين من منتسبي الحشد الشعبي قتلا، فيما أصيب خمسة آخرين نتيجة اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش ضمن جزيرة الحضر إلى الجنوب من الموصل.