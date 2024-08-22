"حزام ناسف كاذب وسط زوار الأربعينية".. اعتقال "مثيري إشاعة" بكربلاء

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين العميد مقداد ميري، يوم الجمعة، أن الشرطة الاتحادية القت القبض على 5 متهمين حاولوا اثارة الشائعات في كربلاء، حيث الملايين يقصدونها للزيارة الأربعينية

وقال ميري في حديث ورد لوكالة شفق نيوز: "تمكنت وحدات حفظ القانون شرطة اتحادية ومن خلال متابعتها الدقيقة للقاطع المكلفة بتأمين حمايته داخل مدينة كربلاء المقدسة من القاء القبض خمسة اشخاص يحاولون اثارة اشاعة مفزعة للزائرين قرب مجسّر طويريج مدخل شارع الجمهورية حول وجود (حزام ناسف)".

وأضاف أنه تم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم الى جهة الاختصاص