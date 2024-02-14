حريق يأتي على كرفانات للحشد الشعبي شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل عدد من الكرفانات تابعة للحشد الشعبي شرقي بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث الحريق الذي اندلع داخل أربعة كرفانات فارغة تابعة الى الحشد الشعبي ضمن شريط طريق قناة الجيش بمحاذاة شارع فلسطين شرقي بغداد، مبينا أن تلك الكرفانات كانت فارغة وهي تابعة للحشد وموجودة في أراضٍ تابعة للحشد أيضاً.

وعزا المصدر، سبب الحريق إلى تماس كهربائي، مؤكدا سيطرة فرق الدفاع المدني على الحادث.