حريق يلتهم 17 دونماً من النخيل أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الأربعاء، بتمكن فرق الدفاع المدني من اخماد حريق في بساتين نخيل، شمالي البصرة، من دون وقوع إصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من إخماد حريق اندلع في بساتين للنخيل تمتد على مساحة ١٧ دونماً بقضاء المدينة، شمالي محافظة البصرة".

وأضاف المصدر أن "الحريق لم يتسبب باصابات او خسائر بشرية ولكنه تسبب بخسائر مادية كبيرة"، مبينا أن "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وبدأت بفتح تحقيق لمعرفة الملابسات والتحقق ان كان بفعل فاعل ام قضاء وقدر".