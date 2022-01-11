حريق يلتهم محلات تجارية وسط بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق في محلات تجارية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "اخمدت حادث حريق اندلع داخل ثلاث محلات تجارية مشيد من الواح السندويج بنل سريع للاشتعال (تجاوز) متخذة لتجارة مواد الديكورات وساحة متروكة بمساحة 500 متر مليئة بالنفايات قرب بنايات سكنية في منطقة السعدون وسط بغداد".

وأضافت أن فرق الدفاع المدني "طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث وابعدت خطر الحادث وانبعاثات الحريق الغازية عن سكان المنطقة وانهت أعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأشارت المديرية إلى أنها طلبت بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.