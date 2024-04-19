حريق يلتهم متجراً للملابس المستعملة واعتقال سائق بحوزته "شحنة" مشروبات كحولية في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الجمعة ، باندلاع حريق في أحد محال بيع الملابس المستعملة، فيما تمكنت قوة من اعتقال سائق بحوزته 30 كرتون من المشروبات الكحولية شمال المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الدفاع المدني تلقى معلومات عن وجود حريق في سوق متخصصة ببيع الملابس المستعملة في حي الفيلق شمال كركوك"، مشيراً الى ان "سيارات الدفاع المدني عندما وصلت وجدت أن الملابس احترقت للنصف وسيطرت على الحريق وفتحت تحقيقا بالحادثة".

الى ذلك اضاف المصدر أن "قوة مشتركة تمكنت من اعتقال سائق سيارة حمل بحوزته 30 كرتوناً من المشروبات الكحولية نوع ويسكي، ولكنه لا يحمل أوراقاً رسمية"، مبينا أنه "ألقي القبض عليه عند نقطة تفتيش التون كوبري شمال كركوك".

وأكد المصدر أن "القوة سلمت السائق والسيارة والمواد الى شرطة ناحية التون كوبري للتحقيق معه".