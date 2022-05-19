بالعراق .. حريق يلتهم أراضي زراعية وضبط أنبوب لتهريب النفط وتخريب خط نقل للطاقة

شفق نيوز/ اندلع حريق كبير ليلة الأربعاء على الخميس في اراض زراعية قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

ووفقا لمصدر محلي في تصريح لوكالة شفق نيوز، فإن الحريق التهم ما يقارب (50) دونما من الأراضي.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره بشكل اكبر واخماده.

وفي حادث اخر تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط جنوبي العراق من العثور على أنبوب بطول 1200 متر وبقطر 2 إنج يستخدم لسرقة النفط الخام بقضاء النعمانية قرب العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الجهاز، ان الأنبوب مربوط على الأنبوب الرئيس الناقل للنفط الخام من حقل الأحدب النفطي في قضاء الأحرار الى محطة كهرباء واسط الحرارة في قضاء الزبيدية.

في غضون ذلك أفادت وزارة الكهرباء، بتعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (رشيد - مسيب غازية) ٤٠٠ ك.ف الى عمل تخريبي متكرر ومتعمد ادى الى انفصاله عن العمل.

وذكرت الوزارة في بيان أن خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق( رشيد- مسيب غازية)٤٠٠ ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الاوسط تعرض، صباح يوم الخميس الموافق٢٢ ايار ٢٠٢٢، الى عمل تخريبي (متعمد ومتكرر) بطلق نارية في منطقة (الشاخات) في اللطيفية، ادى الى قطع سلك الطور (S ) بين فضاءات البرجين (٥٣-٥٤)، واثر سلباً على سريان التيار الكهربائي للعاصمة بغداد واجزاء من مناطق الفرات الاوسط.

ونوهت الوزارة إلى أن الملاكات الهندسية والفنية في الشركة واصلت جهودها وبالتعاون مع القوة الماسكة للارض من الجيش العراقي بالكشف على الخط والمباشرة باعمال الصيانة فوراً بغية انجاز الاعمال واعادة الخط للعمل خلال الساعتين المقبلة.