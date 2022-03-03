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حريق يلتهم اكثر من 20 دونماً من غابات ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-03-03T15:20:04+0000
حريق يلتهم اكثر من 20 دونماً من غابات ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الخميس، بأن حريقا "مجهول السبب" التهم أكثر من 20 دونما من الغابات شرقي بعقوبة، وفيما بيّن ان فرق الدفاع المدني سيطرت على الموقف، طالب مزارعون متضررون بكشف أسبابه ان كانت مفتعلة ام عرضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان حريقا مجهول المصدر نشب في غابات وبساتين في اطراف ناحية كنعان( 18 كم شرقي بعقوبة)، ما تسبب بالتهام اكثر من 20 دونما واضرار مادية جسيمة".

وأضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق ومنع امتداده الى مساحات أخرى من البساتين".

من جهتهم طالب مزارعون تضررت أراضيهم بفعل الحادث لوكالة شفق نيوز بـ"فتح تحقيق بالحادث لكشف ملابساته وبيان أسبابه ان كانت مفتعلة او حادث عرضي جراء العواصف التي ضربت ديالى".

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