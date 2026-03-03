حريق يطال مقراً للحشد الشعبي جنوب الموصل وترجيح بضربة جوية

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في أحد مقار الحشد الشعبي جنوبي المحافظة، وسط ترجيحات أولية بشأن أسبابه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق وقع في وقت متأخر من مساء اليوم داخل مقر تابع لكتائب الإمام علي في ناحية القيارة جنوب الموصل، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان وتمكنت من مباشرة عمليات الإخماد.

وأضاف أن مفارز الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات انتقلوا إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، مبيناً أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق، دون الإعلان عن حجم الأضرار أو وجود إصابات حتى الآن.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة ستصدر بياناً تفصيلياً حال اكتمال نتائج التحقيق، مرجحاً أن يكون الحريق ناجماً عن قصف جوي.