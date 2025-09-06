حريق ونزاع عشائري يخلفان وفاة واعتقالات في بغداد وذي قار

شفق نيوز- بغداد/ ذي قار

أفادت مصادر أمنية في بغداد وذي قار، مساء السبت، بمصرع امرأة إثر حادث حريق داخل منزلها شرق العاصمة، واندلاع نزاع عشائري مسلح شمال مدينة الناصرية.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز بـ"مصرع امرأة جراء حادث حريق اندلع نتيجة تماس كهربائي داخل منزلها في منطقة الأمين شرق بغداد".

وفي ذي قار، ذكر مصدر للوكالة، أن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع قرب المصب العام بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب خلاف على (قنطرة) حيث استخدم في النزاع السلاح المتوسط".

وعلى إثر ذلك، أكد المصدر "وصول قوة أمنية كبيرة إلى المنطقة واعتقلت عدداً من المشاركين بالنزاع".