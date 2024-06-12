حريق وحادث سير واحباط مخطط إرهابي في 3 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت أجهزة أمنية ومصادر محلية، مساء الأربعاء، باعتقال إرهابي سابق اول استهداف ناحية ربيعة في نينوى، وإصابة خمسة مدنيين بحادث سير ضمن محافظة ديالى، فضلاً عن اندلاع حريق ضمن منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية دقيقة وردت لشعبة الفرقة الخامسة عشر التابعة الى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال كمين محكم تم نصبه بالقرب من قرية عوينات، أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( 4 / إرهاب ) في ناحية ربيعة، والذي كان يعمل مع داعش".

وفي ديالى، أبلغ مصدر محلي، الوكالة، بـ"إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بينهم أطفال بانقلاب سيارة على طريق بغداد- ديالى قرب قرية الكصيرين".

أما في بغداد، فسيطرت فرق الدفاع المدني، على حادث حريق اندلع داخل أحد مطاعم مجمع (ألف ليلة وليلة) المطل على نهر دجلة في منطقة الأعظمية، من دون إصابات تذكر، بحسب مصدر في الدفاع المدني.