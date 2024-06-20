حريق مستودع الذخيرة قرب الحدود السورية: 7 اصابات من حرس الحدود العراقي

شفق نيوز/ ‏اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى يوم الخميس، عن إخماد حريق مستودع الذخيرة قرب الحدود السورية غربي نينوى، فيما أكد مصدر امني أن سبعة مصابين من حرس الحدود جراء الحريق كحصيلة نهائية للحادثة.

وأبلغ مصدر أمني في محافظة نينوى وكالة شفق نيوز؛ أن "الحصيلة النهائية في حادثة حريق مستودع الذخيرة ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة في مجمع أم الذيبان التابع لقضاء البعاج غرب الموصل بلغ سبعة جرحى من حرس الحدود بينهم ضابط برتبة رائد".

وأوضح المصدر؛ أن "الإصابات كانت متفاوته بين حرق وكسور واختناق".

‏من جانبه؛ قال مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى؛ إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بالكامل بعد أن وصلت وشاركت تعزيزات لفرق الإطفاء من قضائي سنجار تلعفر.