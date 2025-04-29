حريق كبير يأتي على مخزن "عملاق" للأجهزة الكهربائية جنوب بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، السيطرة الكاملة على حريق كبير اندلع داخل مخزن عملاق للأجهزة الكهربائية في منطقة عويريج جنوب غرب العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها فور اندلاع الحريق، وتمكنت من تطويق النيران، وعزل المخزون المحترق، قبل تنفيذ عمليات اقتحام مباشر إلى بؤرة الحريق، ما أسفر عن السيطرة عليه بشكل كامل دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تقليل الخسائر المادية إلى الحد الأدنى.

وأضاف البيان أن المديرية طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المختص بالمنطقة الجغرافية للحادث، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، ومحاسبة المقصرين ممن أهملوا تطبيق إجراءات السلامة المهنية، على الرغم من التحذيرات السابقة الصادرة عن الدفاع المدني.