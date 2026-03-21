حريق كبير يلتهم مطعماً في الناصرية وإجلاء عوائل عالقة (تحديث)

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء السبت، باندلاع حريق كبير التهم مطعماً في مدينة الناصرية مركز المحافظة، مع ورود أنباء أولية عن إصابات وعوائل عالقة داخل المبنى، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإنقاذ العالقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حريقاً كبيراً جداً اندلع في بناية مطعم حياوي بمنطقة الإسكان الصناعي في الناصرية"، مشيراً إلى وجود "أنباء أولية عن إصابات وعوائل عالقة".

ولاحقاً، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، وتمكنت من إنقاذ جميع العاملين في المطعم والمواطنين، باستثناء امرأة واحدة تعرضت لحروق.

وأضاف مراسلنا أن فريقاً من الدفاع المدني والأدلة كشفا على موقع الحادث لمعرفة أسباب الحريق، الذي يُرجح أن يكون تماساً كهربائياً داخلياً.