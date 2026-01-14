حريق كبير يلتهم مطعماً شهيراً وسط كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بنشوب حريق كبير داخل أحد المطاعم وسط المدينة، ما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني والخدمي في المنطقة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع مساء اليوم داخل مطعم كارمانه الواقع على طريق بغداد وسط كركوك، متسبباً بأضرار مادية كبيرة"، مشيراً إلى أن "ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين وأصحاب المحال التجارية القريبة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وشرعت بعمليات الإخماد والتبريد، مع فرض طوق أمني حول المكان لمنع امتداد الحريق إلى المباني والمحال المجاورة".

وأوضح المصدر أن "الجهود مستمرة للسيطرة الكاملة على الحريق"، لافتاً إلى أن "التحقيقات الأولية لم تحدد بعد أسباب اندلاع النيران، فيما سيتم فتح تحقيق فني لمعرفة الملابسات فور الانتهاء من عمليات الإخماد".

وأكد أن "الحادث لم يسفر حتى الآن عن تسجيل إصابات بشرية"، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية داخل المطعم.