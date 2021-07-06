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حريق كبير في غابات الموصل والدفاع المدني يكافح من أجل اخماده

Category: أمـن

Date: 2021-07-06T12:40:56+0000
حريق كبير في غابات الموصل والدفاع المدني يكافح من أجل اخماده

حريق كبير في غابات الموصل والدفاع المدني يكافح من أجل اخماده

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