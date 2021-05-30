حريق في مولدة كهرباء اهلية ينهي حياة مشغلها وسط بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، عن اخماد حريق كبير نشب في مولدة كهرباء اهلية وخزين وقودها، اسفر عن مصرع مشغلها قرب الحضرة القادرية وسط بغداد .

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن 6 فرق اطفاء في جانب بغداد الرصافة سيطرت على حادث حريق كبير اندلاع داخل مولدة كهربائية وكميات كبيرة من وقود الگاز في منطقة باب الشيخ قرب الحضرة القادرية وسط بغداد .

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران عن الأبنية التجارية المجاورة واخمدت النيران في خزانات كبيرة من وقود الگاز وعثرت على جثة مشغل المولدة ليتم انتشال الجثة وتامين نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وبينت أنه، بأثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.