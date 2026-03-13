حريق في محطة كهرباء أبو غريب ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء الجمعة، باندلاع حريق في محطة كهرباء أبو غريب غربي العاصمة.

وبحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن النيران اندلعت داخل أحد محطات الكهرباء في قضاء أبو غريب.

وأشار المصدر إلى أن أسباب الحريق غير معروفة حتى الآن.

وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة الداخلية العراقية، أن الحريق كان في المحطة الكهربائية الخاصة بمجمع نجمة بغداد ضمن منطقة أبو غريب، مبينة أن الحادث ناجم عن حمل زائد في المنظومة الكهربائية داخل المحطة، ما أدى إلى حدوث انفجار محدود أعقبه اندلاع الحريق.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما نفت الوزارة في البيان نفسه ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع انفجار ناتج عن "طائرة مسيّرة مفخخة"، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقاً.