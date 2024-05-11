حريق في "كرفانات" تابعة للأرشيف الوطني في المنطقة الخضراء وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإخماد حريق اندلع في "كرفانات" تابعة للأرشيف الوطني في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فرق الدفاع المدني أخمدت عصر اليوم، حادث حريق اندلع بكرفانين تابعين إلى (اللجنة العليا لإدارة الأرشيف الوطني) التابعة إلى مكتب رئيس الوزراء داخل المنطقة الخضراء".

وبحسب المصدر، لم تعرف بعد ما إذا كانت هذه الكرفانات "بداخلها أرشيف أو مخصصة لمنام الحمايات"، مؤكداً تعذر تصوير الحادث لأغراض التحقيق.