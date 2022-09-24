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حريق في بستان يُفجّرُ كدس عتاد تطايرات معه المقذوفات بديالى

Category: أمـن

Date: 2022-09-24T11:11:05+0000
حريق في بستان يُفجّرُ كدس عتاد تطايرات معه المقذوفات بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مطلع في ديالى، يوم السبت، بانفجار كدس للعتاد يحتوي أسلحة ومواد متفجرة جراء حريق في أحد البساتين في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وتضاربت الأنباء حيال كدس العتاد بين عائديتها لأحد الفصائل المسلحة او لمهربي وتجار الأسلحة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حريقا نشب قرب احد قنوات البزل امتد الى بستان في اطراف قرية زهيرات التابعة لناحية ابي صيدا ما سبب انفجارا وتطايرا للمقذوفات وسط دوي انفجارات عنيفة.

وتابع المصدر، ان دوي الانفجار سببه مقذوفات أو كدس اعتدة ومتفجرات مازالت مجهولة العائدية أو الملكية، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء أخمدت الحريق فيما حضرت قوة أمنية إلى مكان الحادث للتحقيق بملابساته وكشف ملابسات كدس العتاد او المقذوفات المتفجرة.

وتشهد ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة حوادث وتوترات امنية مستمرة بسبب النزاعات العشائرية والصراعات بين جماعات مسلحة الى جانب الامتدادات الشاسعة للبساتين والقرى الزراعية المحاذية لمناطق التوتر وتواجد الجماعات الإرهابية.

وتنتشر صنوف متعددة من الأسلحة بين العشائر والجماعات المسلحة في الناحية منذ سنوات عدة على الرغم من حملات التفتيش والدهم المستمرة لمصادرة الأسلحة والمعدات غير المرخصة وحصرها بيد الدولة.

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