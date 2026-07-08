حريق على طريق كركوك-أربيل وتصادم يُصيب أربعة مدنيين باتجاه الموصل

شفق نيوز- كركوك

شهدت محافظة كركوك، يوم الأربعاء، حادثين منفصلين تمثلا باندلاع حريق في إطارات مستهلكة على الطريق نحو أربيل، وإصابة أربعة مدنيين جراء تصادم سيارتين على طريق الموصل.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً اندلع في مجموعة من الإطارات المستهلكة بمنطقة كورجال على طريق كركوك - أربيل، دون معرفة أسبابه حتى الآن، مبيناً أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران.

وأوضح أن حادث الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على احتراق الإطارات.

وأضاف المصدر، أن حادث تصادم بين سيارتين حديثتين وقع في ناحية الملتقى على الطريق الرابط بين كركوك والموصل، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى أحد مستشفيات كركوك لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث.