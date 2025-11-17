حريق ضخم يلتهم محالاً ومنازل في الطالبية ببغداد (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير داخل عدد من المحال التجارية في منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أننيران الحريق الذي اندلع في ساعة متقدمة من الليل، امتدت لتلتهم منزلين سكنيين، وسط استنفار تام لفرق الدفاع المدني.

وبحسب المصدر، شاركت أكثر من 50 عجلة إطفاء، إضافة إلى جهد من صهاريج الحشد الشعبي، في السيطرة على الحريق الذي خلّف خسائر مادية كبيرة سيحدد حجمها خبراء الأدلة الجنائية لاحقاً.

وأكد المصدر، تسجيل 4 حالات اختناق على الاقل، بينها أحد عناصر الدفاع المدني.

وأشار إلى أن بعض الفرق ما زالت تواصل عمليات التبريد لمنع تجدد النيران وضمان إنهاء الحادث بالكامل.