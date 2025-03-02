حريق النجف "متعمد".. واعتقال متهمين بإطلاق نار في بابل والديوانية

حريق النجف "متعمد".. واعتقال متهمين بإطلاق نار في بابل والديوانية
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم
الأحد، بأن الحريق الذي اندلع في سوق "البالة" في النجف، تم
بـ"فعل فاعل"، فيما جرى اعتقال شخصين بتهمة الاعتداء وإطلاق النار في
الهواء بمحافظتي الديوانية وبابل.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تحقيق
الدفاع المدني والأدلة الجنائية، بالحريق الذي اندلع مساء اليوم في سوق ملابس
البالة في النجف، أثبت أنه متعمد وبفعل فاعل".
ونشب حريق كبير مساء اليوم، في سوق البالة في
النجف، وامتد ليشمل محال السوق كافة، خاصة وأنها مصنوعة من مواد تساعد على انتقال
النار بشكل سريع.
ومن جهة أخرى، أعلنت قيادة شرطة بابل، في
بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إلقاء القبض على مطلق عيارات نارية في
الهواء، والذي ظهر في مقطع فيديو مع مجموعة من الأشخاص يتباهون بفعلتهم عبر منصات
التواصل الاجتماعي".
وإلى الديوانية، فقد أعلنت قيادة الشرطة، عن
القبض على متهم بالتعرض لصيدلاني وإطلاق النار عليه بسبب خلافات شخصية.
وقالت في بيانها، الذي ورد لوكالة شفق نيوز،
إن "قوة من شرطة المحافظة، تمكنت بعد 72 ساعة من الحادثة، من اعتقال
المتهم"، مبينة أن "الأجهزة الأمنية إحالة الملقى القبض عليه الى
القضاء".