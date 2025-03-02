حريق النجف "متعمد".. واعتقال متهمين بإطلاق نار في بابل والديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بأن الحريق الذي اندلع في سوق "البالة" في النجف، تم بـ"فعل فاعل"، فيما جرى اعتقال شخصين بتهمة الاعتداء وإطلاق النار في الهواء بمحافظتي الديوانية وبابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تحقيق الدفاع المدني والأدلة الجنائية، بالحريق الذي اندلع مساء اليوم في سوق ملابس البالة في النجف، أثبت أنه متعمد وبفعل فاعل".

ونشب حريق كبير مساء اليوم، في سوق البالة في النجف، وامتد ليشمل محال السوق كافة، خاصة وأنها مصنوعة من مواد تساعد على انتقال النار بشكل سريع.

ومن جهة أخرى، أعلنت قيادة شرطة بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إلقاء القبض على مطلق عيارات نارية في الهواء، والذي ظهر في مقطع فيديو مع مجموعة من الأشخاص يتباهون بفعلتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وإلى الديوانية، فقد أعلنت قيادة الشرطة، عن القبض على متهم بالتعرض لصيدلاني وإطلاق النار عليه بسبب خلافات شخصية.

وقالت في بيانها، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة المحافظة، تمكنت بعد 72 ساعة من الحادثة، من اعتقال المتهم"، مبينة أن "الأجهزة الأمنية إحالة الملقى القبض عليه الى القضاء".