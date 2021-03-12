حريقان ينهيان حياة امرأتين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، يوم الجمعة، بتسجيل وفاة امرأتين في المحافظة إحداهما بحالة انتحار حرقاً.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "امرأة تبلغ من العمر 51 عاما توفيت نتيجة إصابتها بحروق كبيرة في جسدها، بعد اشتعال النيران في منزلها، من دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن".

وأضاف، أن "امرأة ثانية تبلغ من العمر 46 عاما أقدمت على الانتحار حرقا داخل منزلها في وسط المحافظة"، لافتا إلى أن "المرأة تم إنقاذها في بادئ الأمر إلا أن تفاقم شدة الحروق في جسدها أدى لوفاتها".

وبين، أن "الجثتين تم نقلهما إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".