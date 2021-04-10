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حريقان يلتهمان حقلاً للدواجن ومعملاً في البصرة وبغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-10T18:15:14+0000
حريقان يلتهمان حقلاً للدواجن ومعملاً في البصرة وبغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، باندلاع حريقين في حقل للدواجن ومعمل بمحافظتي البصرة وبغداد.

وقال مصدر في شرطة محافظة البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في أحد حقول الدواجن بمنطقة الاروكلي في خور الزبير جنوب غرب المحافظة".

وأوضح أن "الحريق اندلع في جملونين فارغين مساحة كل واحد منها (50*12) وتم إخماد النيران ومنع انتشارها الى الجملونات الأخرى، كما تم إنقاذ (3) جملونات دون وقوع خسائر بشرية".

وأكد أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق".

بدوره قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل معمل للكرزات في شارع الكفاح وسط بغداد".

ولفت الى "توجيه 10 فرق للسيطرة على النيران".

وأشار المصدر ذاته، الى أن "فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد حادث حريق اندلع بمولدة اهلية ضمن شارع الاميرات في المنصور، ولا يوجد أي انفجار".

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