حريقان يطالان مجمعاً حكومياً ومنازل لموظفين في محافظتين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، باندلاع حريقين في مجمع ماء حكومي وآخر طال منازل لموظفين حكوميين في محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حريقا كبيرا اندلع داخل مجمع ماء حكومي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، مما إلى توقفه عن العمل بشكل كامل"، مؤكدا أن " الحريق أدى إلى إحداث شحة مائية باربعة مناطق رئيسة في وسط مركز القضاء".

وفي البصرة، قال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في معمل الحديد والصلب وبإسناد من دفاع المدني البصرة تمكنت من إخماد حريق كبير اندلع بـ5 منازل سكنية عبارة عن كرفانات تابعة لموظفي الحديد والصلب". وبين المصدر، أن "التحقيقات الأولية بينت أن الحادث كان نتيجة تماس كهربائي"، لافتا إلى أن" الأضرار التي خلفها الحادث كانت مادية فقط، دون البشرية".