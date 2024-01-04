حركة النجباء تؤكد مقتل "أبو تقوى السعيدي" بقصف أمريكي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت حركة النجباء احد الفصائل العراقية المسلحة في بيان، اليوم الخميس، مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي مشتاق طالب السعيدي (ابو تقوى ) بقصف أمريكي "غادر" على مقر الدعم اللوجستي في العاصمة بغداد.

بدورها نعت قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي في بيان "القائد ابو تقوى السعيدي إثر عدوان أمريكي غاشم".

وكان مصدر في الشرطة العراقية قد صرّح في وقت سابق من اليوم، بمقتل المسؤول العسكري في حركة "النجباء" المدعو "أبو تقوى" واحد مرافقيه بقصف جوي استهدف مقر للحشد شرق بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم استهداف عجلة "ابو تقوى" مع أحد مرافقيه ويدعى "ابو سجاد" بعد دخولهما للمقر في شارع فلسطين مما أسفر عن مقتلها في الحال.

وأضاف أن حصيلة المصابين جراء القصف ارتفعت الى 6 جرحى بينهم أمر استخبارات الحشد الشعبي.

وفي وقت سابق من اليوم قال مصدر أمني مسؤول، إن قصفاً جوياً مجهولاً بطيران مسيّر استهدف مقراً للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي اللواء الـ 12 حركة "النجباء" الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية شرق بغداد تعرض الى قصف جوي بطائرة مسيّرة مجهولة.

وبين المصدر، أن الهجوم أسفر عن سقوط ضحية واربعة جرحى كحصيلة أولية من عناصر حركة النجباء.

وكان زعيم حركة "النجباء" إحدى أبرز الفصائل الشيعية المسلحة، مساء امس الأربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى اتخاذ موقف "جريء" وواضح بإرسال بلاغ الى واشنطن ينهي التواجد الأمريكي في العراق، متوعداً الولايات المتحدة بـ"تصعيد غير مسبوق" في حال رفضت الانسحاب.